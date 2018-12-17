Мужчина придумал, как обмануть банкомат

17.12.2018 12:52

Житель Австралии Дэн Сондерс вышел из тюрьмы и раскрыл способ, которым он обманул банкомат и смог вести роскошную жизнь несколько месяцев, пишет The West Australian.

В 2011 году житель штата Виктория ночью попытался перевести 200 австралийских долларов с карты на счет в банке и снять их. На экране банкомата появилось сообщение, что операция не прошла, однако наличные выдались. Затем каждый раз автомат выдавал ему деньги, при этом они не списывались с баланса. Позже мужчина понял, что по ночам банкомат находился на техобслуживании и не регистрировал транзакции, но выдавал деньги.

Австралиец ужинал в самых дорогих ресторанах, каждую ночь покупал алкоголь незнакомцам в баре, играл в карты в казино и даже взял в аренду личный самолет, чтобы летать на нем в отпуск на острова с друзьями.

Однажды мужчина все же смог остановиться, решив, что теперь его точно поймают. "Я задал себе вопрос: "неужели я международный преступник, который собирается перевести все деньги и пропасть навсегда?" И ответил на него отрицательно", — подумал Сондерс, после чего сдался банку.

Житель Австралии провел за решеткой год по обвинению в воровстве и мошенничестве. После выхода из тюрьмы он вернулся на работу в ресторан и признается, что ни разу вновь не пробовал снова обмануть банкомат.

Источник: https://from-ua.com