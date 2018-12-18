Можно применять в военных целях: Россия создала опасное климатическое оружие

18.12.2018 07:57

Проект является совместным с Китаем, разработку уже тестировали несколько раз. В зарубежных СМИ появилась информация о том, что Россия и Китай совместно разрабатывают проект ионизации атмосферы Земли, и уже провели эксперименты. Данную технологию можно применять в военных целях.

Об этом сообщает "Обозреватель", передает "Диалог.UA".

Согласно данным, обе страны уже успели провести как минимум пять экспериментов по нагреванию верхней части воздушной оболочки на высоте 500 км при помощи многофункционального радиокомплекса "Сура", который предназначен для изучения ионосферы — оболочки с высокой плотностью свободных электронов. Тест 7 июня вызвал затронули площадь в 126 тыс. кв. км. Через пять дней ученые провели эксперимент, добившись увеличения температуры ионизированного газа более чем на сто градусов Цельсия. По данным издания, возмущения в ионосфере могут нарушать спутниковую связь потенциального противника. Китай строит аналог российской "Суры" и американского HAARP, который сможет ионизировать атмосферу над Южно-Китайским морем.

Напомним, Россия готовится осуществить на оккупированной части Донбасса провокацию с применением химического оружия, подготовка к которой идет полным ходом. Последствия будут страшные.

Тревожные данные на своей странице в социальной сети озвучил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук. Кроме того, издание The Washington Free Beacon сообщило о том, что РФ осуществляет переброску стратегических бомбардировщиков "Ту-160" на венесуэльскую территорию. Такая "вылазка" российской авиации стала седьмой за последние три месяца, которая, кроме того, увеличивает частоту полетов. Ранее Ту-160 заметили у норвежских границ. Тогда на их перехват отправили истребители Британии и Норвегии. В августе они засветились, перелетая через Северный полюс, что подтверждает выбор россиянами Америки для учебных полетов.

Как сообщал "Диалог.UA", на территории Соединенных Штатов Америки замечено "треугольное судно" огромных масштабов. Некоторые из экспертов принялись утверждать, что это "небесное тело" является сверхсекретным военным объектом США по имени ТR-3В.