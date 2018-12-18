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"Закатали для любителей триколории", - крымчане возмущены убогим качеством продуктов российского производства

18.12.2018 09:40
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"Закатали для любителей триколории", - крымчане возмущены убогим качеством продуктов российского производства

Оккупанты подсовывают крымчанам продукты питания низкого качества, которые производятся в России.

Блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter показала отзыв жительницы оккупированного Симферополя, которая к Новому году решила сделать излюбленный салат "Оливье", купив в местном магазине баночку соленых огурцов, передает "Диалог.UA".

Женщина отмечает, что ей посчастливилось извлечь из банки лишь один огурец, поскольку остальные просто превратились в труху между пальцев. Блогер отметила, что для любителей солений и салатов с солеными огурцами есть один выход – консервировать самим, поскольку все продукты российского производства редкая гадость.

Один из комментаторов язвительно отметил, что огурчики, которые были перемороженные при помещении в банку, закатывали для "любителей триколории", поскольку жалко такое добро давить бульдозером.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Симферополь, салат "Оливье", продукты, огурец, Новый год
 
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