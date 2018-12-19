Пугачева ошарашила поклонников громким заявлением

19.12.2018 13:45

Примадонна российской эстрады возвращается на сцену с юбилейным концертом "Алла Пугачева. P.S". Соответствующий снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.

"17 апреля на главной сцене страны - в государственном Кремлевском дворце - состоится юбилейный концерт Примадонны отечественной эстрады "Алла Пугачева. P.S.", - говорится в анонсе мероприятия.

15 апреля 2019 года Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Сообщения об этом подтвердила и сама певица на своей странице в Instagram.

"В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер", - написала она.

Источник: https://from-ua.com