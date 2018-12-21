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Мужчина родил ребенка
21.12.2018 17:46
В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец.
Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру изменения пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности мужчины.
Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попытаться завести ребенка вместе со своим партнером. По словам отца, беременность прошла без проблем.
«Вес новорожденного - почти 4 килограмма, рост - 53 сантиметра. Несколько последних недель были сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Однако роды прошли хорошо»,
- рассказал мужчина.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, ребенок, Финляндия, мужчина, рождение
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