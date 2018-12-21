Мужчина родил ребенка

21.12.2018 17:46

В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил отец.

Молодой отец при рождении был женщиной, однако прошел через процедуру изменения пола и в позапрошлом году получил удостоверение личности мужчины.

Он решил прервать гормональную терапию, чтобы попытаться завести ребенка вместе со своим партнером. По словам отца, беременность прошла без проблем.

«Вес новорожденного - почти 4 килограмма, рост - 53 сантиметра. Несколько последних недель были сложными: тогда чувство юмора начало иссякать. Однако роды прошли хорошо»,

- рассказал мужчина.

Источник: http://kr24.com.ua