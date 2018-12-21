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Ученые предупредили о новой глобальной катастрофе
Ученые не знали точно, что привело к повышению уровня моря 125 тысяч лет назад.
Американские ученые предрекли коллапс ледяного щита на Южном полюсе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Исследователи из Университета штата Орегон выяснили, что 125 тысяч лет назад уровень моря был на 6-9 метров выше, чем сейчас, из-за коллапса Западно-Антарктического ледяного щита.
Щит - одна из наиболее уязвимых ледяных масс на Южном полюсе. При росте температуры океанических вод ледники могут начать быстро таять, повышая уровень моря и затапливая огромные площади прибрежной суши. По мнению ученых, процесс таяния ледников уже начался.
Они считали, что это произошло из-за таяния Гренландского ледяного щита, но не нашли доказательств этой версии. Таяние Западно-Антарктического ледяного щита было запасной версией.
Про анализировав 29 кернов, взятых в Антарктическом полуострове, провинции Амундсена и тающем леднике Пайн-Айленд, и океанические отложения в море Беллинсгаузена, ученые обнаружили на дне моря следы ила, попавшего в океан более ста тысяч лет назад при эрозии коренных пород под воздействием льда. При этом в определенный промежуток времени следов эрозии не было, что свидетельствует об отсутствии ледникового покрова.
Теги: Донбасс, ученые, катастрофа, Апокалипсис
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