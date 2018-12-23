- Россияне не ждут от 2019 года ничего хорошего: "Будет только хуже, Путин – главная беда России и наше наказание"20:00
- Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост18:58
- Стало известно, сколько украинцев работают за рубежом14:52
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- МИД России обвинили Британию в подстрекательстве Украины к провокациям10:59
- Боевики "ДНР" ждут наступление украинской армии: нарастили силы на передовой, выдвинули пушки07:49
- Приехавших из «ЛДНР» в РФ на заработки ущемляют в зарплатах21:01
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»16:11
- «МММ-щик из России». Пушилин назначил нового «главу движения «Донецкая республика»13:12
- В Донецк из РФ прибыли эксперты для улучшения «имиджа» Пушилина10:32
Россияне не ждут от 2019 года ничего хорошего: "Будет только хуже, Путин – главная беда России и наше наказание"
Россияне считают, что ничего хорошего 2019 год им не принесет. Наоборот, в нем еще больше обострятся те социальные проблемы, которые вышли на поверхность в текущем 2018 году. Социологи ФОМ, как пишет издание "Актуальные комментарии", отмечают, что россияне уже мало во что верят. Среди участников исследования было очень много респондентов, ждущих негативных последствий по всем без исключения направлениям: от экономики до социальной сферы, передает "Диалог.UA".
Кроме того, каждый четвертый россиянин, это 25% из числа участников исследования, считает, что нынешний президент РФ на своем посту работает плохо. Россияне констатировали, что никаких ожиданий положительных от 2019 года у них нет. Наоборот, многие граждане РФ уверены – будет еще хуже. "С таким правительством, как у нас, ничего хорошего не ждем", "Пока будет Путин, Россия не воскреснет", "Путин - наше наказание", - пишут, в свою очередь, россияне в соцсетях. Эксперты подчеркивают, что нынешний уровень пессимизма среди граждан РФ сравним разве что с кризисным 2008 годом, когда в РФ экономическая и социальная составляющие были катастрофическими. Кроме этого, россияне в 2019 году ждут еще большего роста безработицы, преступности. Но более всего рост негативных настроений прослеживается в сфере социального неравенства и имущественного разрыва между бедными и богатыми.
Теги: Донбасс, Путин, россияне, наказание
- Россиянин победил в украинском конкурсе с лучшей карикатурой на Путина
- Жители России дали Путину "добро" на воровство (ВИДЕО)
- "Дорогой Владимир Владимирович! Не понимаю, как вы не бросаете бомбу на Киев" - сети троллят сегодняшнюю прямую линию с Путиным
- Хотят ли россияне реставрировать империю и сделать Путина царем? (ВИДЕО)
- Как Путин по-разному честно отвечает на один и тот же вопрос (ВИДЕО)
- Путин "назначил" виновных в в падении уровня жизни россиян
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика15:52
- На Донбассе наркоман убил малолетнюю дочь боевика ДНР15:49
- ЧП на пунктах пропуска «ДНР»: Людей вывозят на автомобилях «Скорой помощи»15:08
- Что разочарованные идеологи «русской весны» думают о «ДНР». ВИДЕО14:31
- Соцсети: в РФ из Горловки выехали три микроавтобуса «Груз-200»14:10
- Горловчане рассказали о происходящем в городе13:48
- Россияне не ждут от 2019 года ничего хорошего: "Будет только хуже, Путин – главная беда России и наше наказание"20:00
- Пограничники сообщили о резком увеличении числа нелегальных мигрантов в Украине19:34
- Цель названа: военных НАТО могут послать штурмовать Керченский мост18:58
- С нового года кабельное телевидение в Украине подорожает на 15−40%18:32
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- На разминирование Луганской области выделили 5 млн грн17:09
- Сутки в зоне ООС: потерь среди ВСУ нет16:52
- В Горловке приостановили выдачу гуманитарки: названа причина16:32
- Ситуация на блокпостах днем 23 декабря16:12
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Эксперт: Украина не является чем-то таким, за что следует бороться11:33
- Астрологи рассказали про Вакарчука как президента Украины и возмездие, ожидающее Путина22:34
- Оказывается, мы всю жизнь неправильно зажигали свечи22:06
- Зимнее солнцестояние: как привлечь благополучие на год вперед16:31
- Как их распознать: названы пять подлецов по знаку Зодиака08:54
- Новый год 2019: 5 рецептов оригинальных салатов20:33
- Гороскоп на зиму 2018-2019: к каким кардинальным переменам нас готовят звезды19:30
- Взаимосвязь между котами и болезнями человека18:51
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку