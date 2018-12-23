Россияне не ждут от 2019 года ничего хорошего: "Будет только хуже, Путин – главная беда России и наше наказание"

23.12.2018 20:00

Россияне считают, что ничего хорошего 2019 год им не принесет. Наоборот, в нем еще больше обострятся те социальные проблемы, которые вышли на поверхность в текущем 2018 году. Социологи ФОМ, как пишет издание "Актуальные комментарии", отмечают, что россияне уже мало во что верят. Среди участников исследования было очень много респондентов, ждущих негативных последствий по всем без исключения направлениям: от экономики до социальной сферы, передает "Диалог.UA".

Кроме того, каждый четвертый россиянин, это 25% из числа участников исследования, считает, что нынешний президент РФ на своем посту работает плохо. Россияне констатировали, что никаких ожиданий положительных от 2019 года у них нет. Наоборот, многие граждане РФ уверены – будет еще хуже. "С таким правительством, как у нас, ничего хорошего не ждем", "Пока будет Путин, Россия не воскреснет", "Путин - наше наказание", - пишут, в свою очередь, россияне в соцсетях. Эксперты подчеркивают, что нынешний уровень пессимизма среди граждан РФ сравним разве что с кризисным 2008 годом, когда в РФ экономическая и социальная составляющие были катастрофическими. Кроме этого, россияне в 2019 году ждут еще большего роста безработицы, преступности. Но более всего рост негативных настроений прослеживается в сфере социального неравенства и имущественного разрыва между бедными и богатыми.