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«Будут сбивать пассажирские самолеты»: в Европе рассказали о новой угрозе Аль-Каиды

24.12.2018 17:00
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Заместитель главы британского МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес выступил с предупредительным заявлением, отметив, что Европе грозит серия терактов, передает replyua.net.

В частности, по словам политика, террористы «Аль-Каиды» начали осваивать технические средства, которые способствуют крушению пассажирских самолетов. В британской разведке также сообщают, что террористы планировали использовать начиненные взрывчаткой беспилотники. 

«Угроза для авиации - реальна, «Аль-Каида» возрождается, они провели реорганизацию. У них все больше и больше замыслов в отношении Европы, они уже освоили новые средства и по-прежнему стремятся к осуществлению атак на воздушный транспорт», -сообщает заместитель главы британского МВД Бен Уоллес. В то же время он отмечает, что правительство Англии выделило $31,6 млн на программу МВД и министерства транспорта, целью которой является «обеспечения большей защиты самолетов» от действий террористов. 



Теги: Донбасс, Европа, теракт, угроза, самолеты
 
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