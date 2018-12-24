"Го*на в России немерено", - в Якутии слепили символ 2019 года из навоза - фото и реакция Сети

24.12.2018 16:35

Житель Якутии слепил из навоза символ 2019 года — огромного кабана.

Фигура установлена в центре села. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Россияне считают, что ничего хорошего 2019 год им не принесет, наоборот, в нем еще больше обострятся те социальные проблемы, которые вышли на поверхность в текущем 2018 году.

Отмечается, что фигуру установили в центре села Ерт Горного района Якутии. Слепил огромного кабана местный житель Аркадий Васильев. Высота скульптуры — около 80 см, в длину она достигает одного метра. Пенсионер сообщил, что лепил фигуру из навоза, сначала собрал части, а потом склеил полностью.

Он отметил, что делал фигуру с осени, чтобы успеть к Новому году. Пользователи Сети отметили, что в стране говна хватает и следует лепить из менее распространенного материала, а то Путин может запретить и навоз.





Источник: www.dialog.ua