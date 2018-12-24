- Женщина украла у кота подстилку15:00
- Журналисты раскрыли, в какую страну Путин готов ввести войска14:15
- Рекордное обрушение цен на нефть: у России намечаются серьезные проблемы13:33
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной11:46
- В США подписали указ о выводе войск из Сирии10:32
- Россия полностью заблокировала Керченский пролив10:00
- Россияне в Крыму уже не выдерживают оккупацию: "Это не "родная гавань", а настоящее гетто, много ограничений" 08:48
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж 08:20
- Волкер сообщил, когда освободят украинских моряков07:50
Рекордное обрушение цен на нефть: у России намечаются серьезные проблемы
Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не остановило падения цен на нее после рекордного более чем за год обрушения - цены на нефть продолжают оставаться на минимальных отметках, вызывая серьезное беспокойство в Кремле.
Информационные агентства сообщают, что цена февральских фьючерсов на нефть WTI находится на уровне 46,05 доллара.
На котировках лондонской бирже Brent находится в пределах 54,65 доллара за баррель. Журналисты сообщают, что падение цен на нефть спровоцировало и падение рубля к доллару до 69 рублей за единицу американской валюты.
СМИ напоминают, что цена на нефть является основой в доходной части российского бюджета, при этом падение стоимости резко сокращает российские доходы, что особенно опасно для Москвы в условиях санкций и закрытых внешних рынков займов.
Журналисты сообщают, что страны ОПЕК попытаются вновь снизить добычу, стараясь поднять цену, однако произойдет это только в начале следующего года - согласно прогнозам аналитиков рынок в ближайшие месяцы может лихорадить, вызывая еще большие перепады цен на нефть. Нефть ускорила падение и рухнула на новое "дно": стали известны причины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, цена, нефть, проблемы
- Рабинович: Россиянам нужно начинать день с просмотра цен на нефть
- "А шейхи говорят тихонечко ковбоям: "Ну если мы вас с рынка не выкинем, то русских-то дебилов точно обанкротим", - Альфред Кох о мировых ценах на нефть
- Очередной удар по Кремлю - мировые цены на нефть за семь минут упали на 1,5 $/баррель
- Цена нефти марки Brent рухнула ниже $29 за баррель
- Мировые цены на нефть упали ниже $37 за баррель, а российский рубль стремится к новым высотам
- В России паника из- за нефтяных цен - бюджет РФ под угрозой
- В Горловке боевики «ДНР» прогоняют людей с улицы. Люди встревожены14:48
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- "Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании09:49
- В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»09:00
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- Женщина украла у кота подстилку15:00
- В Горловке боевики «ДНР» прогоняют людей с улицы. Люди встревожены14:48
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о выплатах пенсий за январь 2019 года14:30
- Журналисты раскрыли, в какую страну Путин готов ввести войска14:15
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Предновогодняя неделя принесет украинцам много погодных сюрпризов13:43
- Рекордное обрушение цен на нефть: у России намечаются серьезные проблемы13:33
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Украинцев будут штрафовать за коммуналку13:00
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м09:32
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"