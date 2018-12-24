- Женщина украла у кота подстилку15:00
- Журналисты раскрыли, в какую страну Путин готов ввести войска14:15
- Рекордное обрушение цен на нефть: у России намечаются серьезные проблемы13:33
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Генсек ОБСЕ допустил обострение конфликта между Россией и Украиной11:46
- В США подписали указ о выводе войск из Сирии10:32
- Россия полностью заблокировала Керченский пролив10:00
- Россияне в Крыму уже не выдерживают оккупацию: "Это не "родная гавань", а настоящее гетто, много ограничений" 08:48
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж 08:20
- Волкер сообщил, когда освободят украинских моряков07:50
Женщина украла у кота подстилку
В Турции женщина украла у кота подстилку. Животное сопротивлялось, но в итоге вынуждено было сдаться. Об этой забавной истории сообщает Голос.ЮА.
Сейчас пользователи социальных сетей активно ищут неизвестную женщину, которая украла подстилку у кота. Инцидент произошел в городе Сулейман Бей в провинции Ялова, рядом со Стамбулом.
Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На видео можно заметить, что женщина, одетая в хиджаб, стояла возле коробки с животным, а потом забрала оттуда подстилку. Коробка с котом стояла в верхней части витрины. Животное пыталось сопротивляться: кусаться, царапаться и мяукать. Но в результате ему все-таки пришлось сдаться.
Мотивы женщины остаются неизвестными, как и ее личность.
Берна Озер сопроводил видео подписью: «Что можно сказать о человеке, который крадет одеяло у кота в такую холодную погоду?».
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Турция, женщина, кот, воровство
- На саммите "Большой двадцатки" в Турции были замечены непрошеные гости (ВИДЕО)
- Турецкая армия перешла границу Ирака
- МИД Турции: Анкара не признает аннексию Крыма, несмотря на улучшение отношений с Москвой
- В Донецкой области женщина убила сожителя и пыталась сжечь его тело
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину
- В Горловке боевики «ДНР» прогоняют людей с улицы. Люди встревожены14:48
- Стало известно, как КПВВ на Донбассе будут работать в новогодние и рождественские праздники12:15
- "Аномалия" на Донбассе переполошила наемников: оккупанты самоликвидируются, несмотря на полное затишье11:33
- Ситуация на КПВВ Украины: очередь на «Марьинке»10:15
- "Спецназ" "ДНР" на грани бунта и развала: Донецк замер в ожидании09:49
- В н.п. Комсомольское боевика «ДНР» расстреляли «гаишники ДНР»09:00
- Оккупационные власти «ДНР» решили изменить стандарты мер и весов07:47
- В Красногоровке и Марьинке может появиться газ07:20
- В «ДНР» сильно задерживают зарплаты «госслужащим, полиции» и остальным. Денег нет22:31
- "ЛНРовцы" презентовали к Новому году подарочный набор "со смыслом"20:32
- Женщина украла у кота подстилку15:00
- В Горловке боевики «ДНР» прогоняют людей с улицы. Люди встревожены14:48
- В Пенсионном фонде Украины рассказали о выплатах пенсий за январь 2019 года14:30
- Журналисты раскрыли, в какую страну Путин готов ввести войска14:15
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Предновогодняя неделя принесет украинцам много погодных сюрпризов13:43
- Рекордное обрушение цен на нефть: у России намечаются серьезные проблемы13:33
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Украинцев будут штрафовать за коммуналку13:00
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Доктор Комаровский подсказал, как не отравиться во время новогодних праздников11:15
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м09:32
- Супрун назвала лучшие способы профилактики гриппа09:13
- Известный астролог рассказал о счастье для трех знаков Зодиака в 2019-м20:59
- Переселенцам отказывают в выдаче справки ВПЛ17:58
- Як 23 грудня можна навчитися відрізняти добро від зла і правду від брехні17:33
- Донбасс готов вспыхнуть: Москва направила в Донецк "десант"
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Москва приняла скандальный закон по Донбассу: сообщили тревожные данные для Украины
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- Атака позиций ВСУ обошлась дорого армии РФ: оккупанты считают потери после "ответки"