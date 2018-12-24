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Журналисты раскрыли, в какую страну Путин готов ввести войска
Российские войска в скором времени могут войти в Ливию из-за призыва сделать это со стороны сына Муаммара Каддафи.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Кремль перебрасывает свои военные силы в Ливию. Эта страна в данный момент охвачена конфликтами. Войска РФ разместили там свои прибрежные базы.
Отмечается, что Путин хочет сделать из Ливии собственную "новую Сирию". По данным источников издания, сообщается, что к президенту России Владимиру Путину обратился сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам. В данном письме он указал информацию о том, как ему видится существование страны.
Письмо передано замминистра иностранных дел России Михаилу Богданову. Отмечается, что следующие выборы на территории Ливии пройдут уже в 2019 году, а сыну Каддафи необходимы средства для того, чтобы принять в них участие.
Также источники уверяют, что Саиф аль-Ислам уже вел переговоры с Кремлем в режиме видеообщения. В Кремле отказываются комментировать данные переговоры. Но источники уверяют, что Москва готова поддержать все противоборствующие силы внутри Ливии. Кремлю необходим контроль над нефтью, которая располагается на востоке страны.
Эксперт пояснил, как Россия отреагирует на вывод войск США из Сирии. Украинский блогер рассказал об одной из самых важных проблем РФ, на которую правительство не обращает должного внимания. Он отметил, что РФ готова помогать Ливии и Сирии, однако по какой-то причине не хочет помочь своим жителям. К сожалению, никто не знает, как точно помочь жителям России.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, войска, Ливия
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