"Это не мост, а настоящий забор Путина", - в Сети показали новые фото Керченского моста, разозлившие украинцев

25.12.2018 10:51

Российский агрессор продолжает вести свою преступную политику, направленную на изоляцию украинских портов в акватории Азовского моря, используя при этом незаконно-возведенную Керченскую переправу, превратив ее, по сути, в военный объект.

Известный украинский блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в социальной сети Twitter показала очень интересные фото, на которых четко видно, что так называемый Крымский мост в данный период времени представляет собой крайне печальное зрелище, уведомляет "Диалог.UA".

Блогер отметила, что Керченский мост сейчас больше напоминает забор из частокола, нежели переправу для людей.

Ранее эксцентричный народный депутат Украины от партии "Радикальная партия Олега Ляшко" призвал украинцев действовать радикальнее и уничтожить Крымский мост.

Напомним, что многие эксперты из мира геологии и проектировки мостов сообщают о том, что Керченский мост не сможет простоять на протяжении долгого времени, поскольку при его строительстве были допущены фундаментальные ошибки.