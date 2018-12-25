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"Сегодня у нас царь Путин!" – скандальное заявление верховного атамана казачьих войск РФ разозлило россиян

25.12.2018 08:06
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"Сегодня у нас царь Путин!" – скандальное заявление верховного атамана казачьих войск РФ разозлило россиян

В Сети появилось видео, где верховный атаман казачьих войск России угрожает своим подчиненным сорвать с них погоны, если они против Путина. В соцсети появилось видео, где верховный атаман казачьих войск страны-агрессора Виктор Ратиев выдал угрожающую тираду подчиненным относительно отношения к главе России, передает "Диалог.UA".

Вычитывая "казаков", Ратиев заявил, что лично сорвет погоны с того, кто против президента. "Не дай Бог, кто вякнет против президента Путина, это не казачество", - истерично выдал атаман. Подданный хозяина Кремля добавил, что казаки всегда были за веру, царя и отечество, а сегодня в России царь – Путин. Пользователей соцсетей поведение Ратиева возмутило: "Я как бы считал, что казаки ни под кем не ходили, ну так сказать"вольный народ"...а оказалось, что теперь они под царем, а оказалось, что и нет у нас казаков"; "Боевой клоун в апофеозе алкобреда"; "Идиоты в погонах"; "Тупость и самодержавность не лечится"; "Казаки просто пьют очень много. Так сказать, неотъемлемая часть их традиций". Ранее Сеть взорвали кадры могилы тирана Сталина, которая усыпана цветами от поклонников диктатора.



Теги: Донбасс, Путин, россияне, царь, атаман, казаки
 
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