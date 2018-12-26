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Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю
Известный эксперт по инопланетным цивилизациям Эндрю Кушнер заявил, что человечество не избежит нападения пришельцев с планеты-убийцы.
Уфолог отмечает, что апокалипсис 16 декабря не произошел, это свидетельствует о том, что земляне обречены.
Исследователи внеземных цивилизаций утверждают, что резонансные сообщения о вторжении Нибиру – проверка инопланетян, которую жители нашей планеты не прошли, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Актуальные новости".
Гуманоиды в ходе эксперимента решили посмотреть готовность землян к агрессии из космоса, однако ни правительства государств, ни их граждане не проявили готовность отбить нападение инопланетян.
По мнению уфолога Эндрю Кушнера, бездействие жителей земного шара - это сигнал пришельцам о том, что они спокойно смогут поработить людей. Специалист по инопланетянам заявил, что знает точные даты атаки гуманоидов, но озвучить их отказался. Ранее уфологии сообщили о вторжении смертоносной Планеты Х в Соединенные Штаты.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, планета, инопланетянин, уфология, Нибиру, Апокалипсис
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