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Гуляла с любовником: женщина вернулась домой, воскреснув после кремации

26.12.2018 14:00
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Гуляла с любовником: женщина вернулась домой, воскреснув после кремации

26-летняя Наина Рани (Naina Rani) исчезла 8 декабря. В полиции полагали, что она сбежала от мужа с любовником, однако через три дня местный фермер нашел мешок с женским телом.

Опознать убитую женщину по лицу оказалось невозможно, но родители Рани узнали украшения дочери.

Родственники забрали тело и 15 декабря кремировали его. Через четыре дня выяснилось, что первоначальная версия была верна: Рани вернулась домой с любовником. Теперь полиция пытается установить личность убитой женщины по результатам вскрытия и образцу ДНК, взятому до кремации.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, полиция, любовник, кремация
 
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