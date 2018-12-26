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"Российская армия, вон из страны", - прямая конфронтация с Кремлем
Похоже, что граждане Армении не намерены больше мириться с военной базой страны-агрессора, расположенной на территории их страны и несущей в себе настоящую угрозу суверенитету армянского государства, а также жизням его жителей.
Сообщается, что сегодня, 25 декабря, в городе Ереван, который является столицей Армении, была устроена акция под посольством российского агрессора с требованием к Москве, вывести военную базу РФ из армянского города Гюмри, передает "Диалог.UA".
Под посольством России около 20 армянских активистов требовали вывода 102-ой военной базы ВС РФ из-за того, что российский военный из этой базы подозревается в убийстве 57-летней жительницы города Гюмри Джульетты Гукасян, которая трагически скончалась в местной больнице после избиения.
Активисты держали в руках баннер с надписью "Российская армия, вон из страны" демонстрируя, что данная военная база страны-агрессора несет угрозу безопасности армянским гражданам. Стоит отметить, что из посольства России к протестующим так никто и не вышел, а приблизиться к зданию дипломатического ведомства РФ не позволила полиция.
Однако двум представителям этого пикета разрешили подойти к почтовому ящику, куда было брошено письмо, адрессованое послу Российской Федерации Сергею Копырнику. Также авторы письма выступили с требованиями об обеспечении прозрачного расследования убийства Джульетты Гукасян, а также о полном контроле над расследованием со стороны общества.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Кремль, армяне
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