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Украина стоила России отношений с Китаем: Поднебесная решила порвать отношения с Кремлем
В КНР приняли соответствующее решение, которое касается финансового сотрудничества с РФ.
От него попросту отказались, так как считают Российскую Федерацию экономическим банкротом. Китай решил отказаться от подписания соглашения с РФ, которое касается расчета в нацвалютах, прич этом оно готовилось еще с 2014 года.
Однако из-за экономического удара по России Китай отказался от подобного договора, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Рамблер/Финансы".
Интересно и то, что Пекин отказался подписывать меморандум о намерениях.
Впрочем, в Китае даже не желают создавать видимость сотрудничества со страной, которая, по их мнению, считается полным экономическим банкротом. Для Китая это было бы очень невыгодно.
На этом фоне стоит отметить, что Китай не вводил на официальном уровне санкций против Российской Федерации, однако по факту он присоединился к ним. Банки КНР не желают сотрудничать с банками России.
Кроме того, они в значительной мере сократили свое участие во внешнеторговых сделках между банками РФ. В данный момент Пекин просто не понимает, как можно сотрудничать со страной, которая практически обанкротилась в политическом и экономическом планах.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Россия, Донбасс, Китай, отношения
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