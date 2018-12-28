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Найден способ омолодить мозг

28.12.2018 22:15
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Найден способ омолодить мозг

Излечить человеческий мозг может тот же механизм, что разрушает его при болезни Альцгеймера.

Ученые из Португалии узнали, как можно восстановить мозг при нейродегенеративных заболеваниях и приостановить его старение. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Специалисты изучали изменения мозга у генетически модифицированных мушек, являющихся моделью болезни Альцгеймера. Оказалось, что нервные клетки мозга во время этой болезни убивает сам организм. Таким образом он пытается защитить здоровые клетки и омолодиться.

Этот же механизм активно борется со старением и продлевает нормальное функционирование мозга. Ученые узнали, что если искусственно усилить этот природный "контроль качества", то у мозга есть все шансы оправиться от нейродегенеративного заболевания или омолодиться.

Специалисты надеются, что их открытие поможет создать эффективный метод лечения болезни Альцгеймера. Но пока их задача номер один – доказать, что этот механизм будет работать в человеческом организме.



Теги: Донбасс, мозг, ученые, омоложение
 
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