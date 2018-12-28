- Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях08:30
- Не Мариуполь: Илларионов назвал украинские города-жертвы Путина08:04
- Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе23:11
- Россия может атаковать Украину в период новогодних праздников21:16
- Дмитрий Конов – последняя надежда Пушилина19:45
- На Донбассе будет новое перемирие: Марчук назвал дату17:19
- Оккупанты РФ готовы отравить Донбасс химоружием и сбежать, цинично убив тысячи мирных жителей16:40
- Главарь ОРЛО: «Без помощи России мы не смогли бы выжить»13:18
- "Людей, как в Припяти, город умер благодаря России", - угнетающее фото пустого оккупированного Донецка поразили Сеть12:20
- Заявление Захаровой о Львове и Украине вызвало скандал11:42
Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях
Геоглифы в Перу могли создаваться для общения с богами.
Эксперты из Канады в ходе последнего исследования сделали вывод, что найденные на плато Наска в Перу геоглифы – это некие «дорожные храмы», созданные на пересечениях основных дорог древнейшего государства. Возможно, при помощи геоглифов люди в древности говорили с богами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как передаёт издание Antiquity, на территории современной Боливии и Амазонии ученые нашли больше тридцати рисунков животных и растений, около двух сотен геометрических фигур в абстрактном исполнении и 13 тысяч линий.
Ранее предполагалось, что линии служили индейцам в качестве астрономических инструментов. Ученые заметили, что геоглифы располагаются преимущественно близ перекрестков центральных дорог.
Этот факт и натолкнул канадских экспертов на мысль, что дороги и рисунки взаимосвязаны. Для проверки этой мысли было принято решение исследовать ущелье Сиуас на юге Перу, где находятся самые крупные наскальные изображения.
Самые первые геолглифы обнаружили в далеком 1939 году на плато Наска. По оценкам ученых, рисункам более 2 тыс лет.
Теги: Донбасс, Перу, ученые, геоглифы, рисунки
- Ученые бьют тревогу: человечество может погибнуть от неизлечимой эпидемии
- Под Одессой ученые обнаружили живые "Крылья ангела" (ВИДЕО)
- Людина може прожити сотні років, – данські вчені
- Знаменитая банда Тролля поймана
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»
- Ученые сделали удивительное открытие о китах
- Главарь «ДНР» Пушилин «переселил» свою «администрацию» в другое здание08:14
- Не Мариуполь: Илларионов назвал украинские города-жертвы Путина08:04
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе 07:35
- Пушилин пообещал пересчитать пенсии с учетом выслуги лет сверх минимального стажа07:20
- Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе23:11
- Оккупированный Донецк за четыре дня до Нового года. ВИДЕО 22:10
- В штабе ООС объяснили ситуацию с «серой зоной» на Донбассе20:51
- Дмитрий Конов – последняя надежда Пушилина19:45
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе18:39
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата18:11
- Ученые выяснили предназначение древних рисунков на полях08:30
- Главарь «ДНР» Пушилин «переселил» свою «администрацию» в другое здание08:14
- Не Мариуполь: Илларионов назвал украинские города-жертвы Путина08:04
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе 07:35
- Пушилин пообещал пересчитать пенсии с учетом выслуги лет сверх минимального стажа07:20
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- Порошенко "объявил войну" пакетам23:25
- Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе23:11
- Копала могилу, а наткнулась на клад: женщина в Бердянске сделала удивительную находку. ВИДЕО22:43
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы20:19
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- Переселенцы Донбасса: Путешествие в Украину и обратно08:15
- Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца21:47
- С Нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки21:30
- Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день19:08
- Пять украинских фильмов на рождественские праздники18:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО
- Смертельные потери армии РФ на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ оккупантам