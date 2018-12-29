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Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон приятно удивили на Рождество
Королевская чета принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые оскорбили принца Чарльза, недавно поделились, как их семья встретила Рождество, пишет People.
Сообщается, что принц Джордж и принцесса Шарлотта ожидали рождественских праздников, ведь под их елкой было много подарков. Поэтому дети проснулись в 5 часов утра, чтобы распаковать все коробки. Это удивило герцогов Кембриджских, ведь их потомки еще ни разу настолько рано не просыпались.
После рождественской трапезы принц Уильям и очаровательная Кейт Миддлтон посетили утреннее богослужение в церкви Святой Магдалены, что в Норфолке. Именно там герцоги пообщались с британцами, которые поинтересовались, когда Шарлотта и Джордж распаковывали свои подарки.
"Сегодня в 5 часов утра", – признался принц Уильям.
А Кейт Миддлтон с улыбкой ответила, что это было слишком быстрое пробуждение для них. По словам поклонницы королевской семьи Джилл Ли, герцогиня любезно пообщалась с толпой.
"Очень рано проснулись, но мне приятно было видеть их счастливые лица", – добавила Кейт Миддлтон.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Рождество, принц Уильям, Кейт Миддлтон
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