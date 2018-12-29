Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон приятно удивили на Рождество

29.12.2018 17:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон приятно удивили на Рождество

Королевская чета принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые оскорбили принца Чарльза, недавно поделились, как их семья встретила Рождество, пишет People.

Сообщается, что принц Джордж и принцесса Шарлотта ожидали рождественских праздников, ведь под их елкой было много подарков. Поэтому дети проснулись в 5 часов утра, чтобы распаковать все коробки. Это удивило герцогов Кембриджских, ведь их потомки еще ни разу настолько рано не просыпались.

После рождественской трапезы принц Уильям и очаровательная Кейт Миддлтон посетили утреннее богослужение в церкви Святой Магдалены, что в Норфолке. Именно там герцоги пообщались с британцами, которые поинтересовались, когда Шарлотта и Джордж распаковывали свои подарки.

"Сегодня в 5 часов утра", – признался принц Уильям.

А Кейт Миддлтон с улыбкой ответила, что это было слишком быстрое пробуждение для них. По словам поклонницы королевской семьи Джилл Ли, герцогиня любезно пообщалась с толпой.

"Очень рано проснулись, но мне приятно было видеть их счастливые лица", – добавила Кейт Миддлтон.

Источник : https://www.segodnya.ua 

 


Теги: Рождество, принц Уильям, Кейт Миддлтон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх