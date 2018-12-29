«В моде разбирается, как свинья в апельсинах»: в РФ жестко раскритиковали больного раком модельера Юдашкина

29.12.2018 11:16

Известная своими скандальными заявлениями блогер Лена Миро раскритиковала российского дизайнера одежды Валентина Юдашкина, обвинив его в том, что он совершенно не разбирается в моде, передает replyua.net. Как известно, пару лет назад врачи обнаружили у модельера обнаружили онкозаболевание. Текст с резкой критикой Миро разместила в своем блоге.



«Мне он нравится, но только как человек. В моде Юдашкин разбирается, как свинья в апельсинах. Одни балахоны Пугачевой чего стоят! Надеть на женщину модели «тумбочка» короткий бесформенный чехол — это шарить в пропорциях от слова «совсем», — пишет Миро. Также она не оставила без внимания и дочь российского дизайнера.



«Дочь Валентина Галина - девушка обаятельная, но вот с фигурой не повезло. Рост — примерно 150 сантиметров, короткие и довольно бесформенные ноги. Вот для чего такие ноги делать визуально еще короче? В чем сакральный смысл? Однако Галина очень любит укороченные брюки. Эти брюки меняют ее и без того невыгодные пропорции в худшую сторону. Почему Гале об этом не скажет папа-кутюрье, чья главная задача — делать женщин красивее?», — поинтересовалась Миро.