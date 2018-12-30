«Сегодня в первую очередь страна, которая претендовала на установление мирового порядка, сама его и разрушает, и в результате этого события принимают хаотичный характер. О какой-то устойчивой тенденции в развитии процессов, экономических, социальных, промышленных и так далее, говорить не приходится. Мир находится в ситуации турбулентности. И, по сути дела, даже такие страны, как Германия, США и Китай, находятся в очень неуверенном состоянии. А такие страны, как Украина, являются жертвами этой ситуации, которые за свой счет, своими силами с этими проблемами справиться не могут», - объясняет эксперт.

Таким образом, продолжает Булавин, ни о какой устойчивой тенденции ни в одной области сегодня говорить не приходится.

«В данной ситуации Украина может рассчитывать только на свои силы, которые за последние 5 лет иссякли. Такие страны, как Украина, Румыния, Болгария, Греция, Испания, будут являться жертвами разрушения однополярного мира и краха мирового порядка. И в результате этого ситуация будет только ухудшаться, поскольку мы знаем, что сегодня в США идет крушение фондовых рынков, значительно упали темпы развития экономики Китая, среди европейских стран та же Германия выходит к концу года с минусовыми показателями экономического роста. Естественно, все это можно спроецировать и на Украину, поэтому, с учетом всех этих обстоятельств, жизнь людей в Украине в будущем году только усложнится», - прогнозирует эксперт.

Источник : https://from-ua.com