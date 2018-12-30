Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Индонезии очередное извержение вулкана

30.12.2018 11:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Индонезии очередное извержение вулкана

В Индонезии был повышен уровень опасности в связи с новым извержением вулкана Агунг, расположенного на острове Бали. Об этом говорится в сообщении, распространенном центром по предотвращению вулканических и геологических катастроф при министерстве энергетики и минеральных ресурсов, передает replyua.net.

Из сообщения стало понятно, что уровень опасности был повышен до третьего из четырех возможных. А опасная зона составляет 4 километра. Местные власти призывают местных жителей и туристов отказаться от посещения опасных районов. 

Извержение произошло 04:00 по местному времени (23:00 по киевскому), и длилось на протяжении последующих трех минут. К сожалению, из-за достаточно тяжелых погодных условий специалистам пока что не удается установить высоту выброса пепла. Последний раз извержение этого вулкана происходило в конце июня текущего года, а наиболее крупное наблюдалось в декабре прошлого. Напомним, что 22 декабря на Индонезию обрушилось весьма мощное цунами, которое было спровоцировано подводным оползнем. В свою очередь, оползень был вызван активностью вулкана Анак-Кракатау в сочетании с высокой приливной волной из-за полной Луны.

 



Теги: Индонезия, вулкан, извержение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх