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В России при взлете рухнул вертолет: никто не выжил
30.12.2018 11:50
В российском городе Улан-Удэ при взлете упал вертолет, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщают росСМИ.
Инцидент случился сегодня в 09:05 по местному времени (03:05 по Киеву) на Верхней Березовке. В результате падения вертолета погибли все, кто находился в его салоне.
Как стало известно, частным вертолетом владел предприниматель Сергей Рогов. Владелец ТЦ «People's park», «10 пальцев», сети магазинов «Собрание». Отмечается, что предприниматель находился в вертолете с 3 друзьями. На момент смерти ему было 56 лет.
После падения вертолет загорелся. По приезду МЧС ликвидировало огонь с помощью 4 единиц спецтехники, работали 10 пожарных. Причины происшествия уточняются.
Источник : https://donpress.
Теги: Россия, Донбасс, вертолет
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