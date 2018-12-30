В России при взлете рухнул вертолет: никто не выжил

30.12.2018 11:50

В российском городе Улан-Удэ при взлете упал вертолет, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент случился сегодня в 09:05 по местному времени (03:05 по Киеву) на Верхней Березовке. В результате падения вертолета погибли все, кто находился в его салоне.

Как стало известно, частным вертолетом владел предприниматель Сергей Рогов. Владелец ТЦ «People's park», «10 пальцев», сети магазинов «Собрание». Отмечается, что предприниматель находился в вертолете с 3 друзьями. На момент смерти ему было 56 лет.

После падения вертолет загорелся. По приезду МЧС ликвидировало огонь с помощью 4 единиц спецтехники, работали 10 пожарных. Причины происшествия уточняются.

Источник : https://donpress.