Финалистка конкурса красоты "Мисс Африка" "зажигала" на сцене – у девушки загорелась прическа

31.12.2018 08:03

Конкурс красоты, женственности и привлекательности в Нигерии едва не закончился летальным происшествием с участием финалистки.

На Черном континенте выбирали самую прекрасную девушку, однако финал конкурса едва не завершился непоправимой бедой, сообщает "Диалог.UA".

Победительница конкурса красоты "Мисс Африка – 2018" неожиданно для тысяч зрителей прямо на сцене превратилась в факел: по невыясненным причинам на девушке запылал парик, причем красотка проблему заметила далеко не сразу.

Конкурс, где выбирали самую прекрасную чернокожую красотку на континенте, проходил в городе Калабар (Нигерия). Титул "Мисс Африка — 2018" достался 24-летней Доркас Касинде из Конго. Девушка продефилировала за заслуженной наградой финалистки, однако по пути к короне, стала "жертвой огня" – по задумке организаторов, в этот кульминационный момент должны были вспыхнуть фейерверки.

Один из файеров и стал причиной скандального инцидента – искра попала в прическу красотки. К счастью, на помощь вовремя подоспели спасательные службы, королеву красоты спасли, и праздник продолжился.





Источник: www.dialog.ua