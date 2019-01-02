Марк Цукерберг вылетел из пятерки самых богатых людей в мире

02.01.2019 15:10

Forbes ежегодно обновляет свой список самых богатых людей планеты. 2018 год получился для богачей разнообразным: кто-то приумножил свое состояние, ну а кому-то пришлось не так сладко, сообщает Offshoreview.eu.

Возглавляют список те же лица, что были в 2017 году. На первом месте – Джефф Безос, основатель Amazon. Ему удалось обойти Билла Гейтса в 2017 благодаря росту акций Amazon на 60%. Капитал Безоса составляет $ 112 млрд. Старина Билл занял второе место с состоянием в $ 91 млрд. На третьей строчке – Уоррен Баффет с 77 миллиардами.

Четвертым стал Бернар Арно, владелец группы компаний LouisVuitton Moet Hennessey. На пятое место взобрался Карлос Слим Элу, самый богатый мексиканец, владелец телекоммуникационного холдинга AmericaMovil. Карлос потеснил с 5-го места Марка Цукерберга. Шестым стал основатель и владелец сети модных домов Zara АмансиоОртега. Его состояние оценивают в $ 57 млрд. Седьмой – Ларри Эллисон, основатель Oraclec $ 52 млрд.

Для основателя Facebook 2018 Марка Цукерберга год выдался сложным. В работе самой популярной соцсети не раз возникали сбои, приводившие к утечке данных. Это стоило Цукербергу миллиардов и теперь он располагается на восьмом месте с $ 46 млрд. В первой десятке списка Forbes 2018 это самое существенное изменение.

Замыкают десятку владельцы Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Они расположились на девятом и десятом месте соответственно с $ 46 и 45 млрд.