Налог на посылки из-за границы: сколько теперь будут платить украинцы

02.01.2019 17:55

С 1 января 2019 года вступил в силу налог на добавленную стоимость на ввоз товаров в международных почтовых отправлениях на сумму свыше 100 евро для одного получателя-физлица.

Соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко 10 декабря, передает ЭП.

С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года будет действовать переходный период с лимитом в 150 евро, а с 1 июля 2019 года заработает новый - 100 евро на одно физлицо.

До этого украинцы могли получать сколько угодно посылок из-за рубежа стоимостью до 150 евро, не платя с них налоги или таможенную пошлину.

Нормы закона предусматривают, что при ввозе на территорию Украины товаров стоимостью более 100 евро для одного получателя на них начисляется НДС в 20% и 10% пошлины с суммы, превышающей лимит.

Согласно нормам нового закона, операторы почтовой связи и экспресс-перевозчики признаются налоговыми агентами. Они будут заниматься начислением и уплатой обязательств по НДС для таких посылок.

Источник: https://from-ua.com