Ученые из Китая создали мощный сканер, способный увидеть человеческую душу

02.01.2019 19:04

Китай часто хвалили за его новые разработки. В этот раз Поднебесная представила миру мощный сканер, который способен увидеть человеческую душу.

В этой технике сосредоточились новейшие разработки. Научный мир не стоит на месте.

Ученые во всем мире стараются разрабатывать новые технологии и открывать невероятные научные истины. Не остались в стороне и специалисты из Китая, которые хотят создать сверхмощный сканер с особыми возможностями, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на LIGAnews. Эта технология позволит лучше исследовать тело человека.

Но что еще удивительнее, сканер может даже изучить душу человека. Авторами этой разработки стали эксперты в области передовых технологий из института Шэньчжэня. Кроме того, такой сканер сумеет помочь докторам проводить с легкостью магнитно-резонансную томографию. Это, в свою очередь, станет очень полезным, когда речь пойдет о лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Безусловно, когда миру рассказали о том, что сканер может увидеть душу человека, многие поинтересовались, как именно это можно сделать. Ученые ответили, что в этом им поможет передовой МРТ-сканер, в который внедрили самые новые технологии. Стоит отметить, что исследования уже ведутся.



Источник: www.dialog.ua