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В Мексике родился ребенок с крестом на лбу
Местные священники уверены, что этот знак проявился неспроста.
В Мексике на свет появился необычный малыш: с самого рождения у него на лбу имеется крест. Новость быстро распространилась по окрестностям как родного города Салина-Крус, так и по стране в целом. На данный момент младенцу два месяца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сперва крест был размытым, поэтому все подумали, что у малыша ссадина. Однако со временем особенность ребенка никуда не делась, а, наоборот, стала более четкой. Местные священники предполагают, что дитя имеет какое-то особое предназначение.
Клирики, в свою очередь, заявили, что сегодня невероятного размаха приобретает атеизм. Если и дальше люди будут думать только о роскоши, оставаться эгоистами и тонуть в похоти, то через несколько десятков лет ничего святого не останется. Бог будет полностью свергнут. В Библии имеется история, касающаяся как раз грехопадения.
Вера сейчас становится формальностью: люди придерживаются традиций и обрядов, но их внутренние убеждения совершенно другие. Данная тенденция особенно заметна в Мексике: католики идут в церковь и одновременно с этим почитают Санта Муэрте. Может быть, появившийся ребенок – новый мессия. Врачи считают, что возникшая гематома на лбу с течением времени рассосется.
Теги: Донбасс, ребенок, Мексика, крест, рождение
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