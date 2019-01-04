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Цукерберг создает устройство, способное «читать» мысли человека

04.01.2019 09:14
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Цукерберг создает устройство, способное «читать» мысли человека

Бизнесмен вложил в проект миллионы долларов.

Марк Цукерберг вложил миллионы в финансирование нового проекта по созданию устройства, способного «читать» мысли человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

Как стало известно, основатель крупнейшей в мире соцсети Facebook продал ее акции на 30 млн долларов для того, чтобы профинансировать новый проект, получивший название Chan Zuckerberg Initiative.

В рамках этого проекта будут разрабатываться мозговые имплантаты для лечения определенных заболеваний.

Одной из задач проекта будет создание интерфейса типа «мозг-машина», который позволит в буквальном смысле слова «считывать» мысли человека и переводить их в команды.

Это устройство будет способно контролировать работу мозга. Его можно будет использовать для лечения таких заболеваний, как эпилепсия или болезнь Паркинсона.



Теги: Донбасс, мысли, Марк Цукерберг
 
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