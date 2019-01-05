- Актер Иван Бортник скончался в Москве: супруга народного артиста рассказала СМИ детали трагедии 17:56
- Порошенко обсудил тему освобождения узников Кремля с Эрдоганом 17:12
- Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением 16:30
- Младенец, выживший при взрыве в Магнитогорске, начал самостоятельно дышать16:18
- В Африке пираты похитили моряков .15:53
- В Украину вернутся освобожденные из плена пиратов моряки: что известно14:45
- В США продлили срок расследования возможного вмешательства РФ в выборы13:15
- Пять подростков погибли при пожаре в квест-комнате в Польше12:45
- Многие американцы хотят покинуть США12:08
- «Даже противно на это смотреть»: россияне полностью поддержали Юрия Лозу11:41
Актер Иван Бортник скончался в Москве: супруга народного артиста рассказала СМИ детали трагедии
Ивана Бортника не стало в ночь на 5 января. Народный артист России, актер Театра на Таганке, звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" скончался на 80-м году жизни. О смерти звезды стало известно от его супруги Татьяны Борзых. Она сообщила, что актера не стало около 23:00 минувшей пятницы, передает "Диалог.UA". "Врачи говорят, что, скорее всего, тромб", – рассказала Борзых в комментарии российским СМИ. Здоровье не раз в последнее время подводило знаменитость. В августе 2018 года Бортника госпитализировали с подозрением на инфаркт. Но после обследования актера отпустили, а диагноз не подтвердился. Бортник родился в 1930 году в Москве, учился в Театральном училище имени Щукина и в ГИТИСе. Сыграл в таких картинах, как "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя". Он также играл ведущие роли в Театре на Таганке.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Москва, СМИ, актер
- Хорошковский посетит заседание Экономического совета СНГ
- Московские кураторы решили поменять главаря «ДНР» Захарченко тихо, без выборов
- Литвин верит, что надеть на СМИ "уздечку" не получится
- Журналистов закрыли в зале, чтобы не мешали Януковичу?
- Госдепартамент США обеспокоен давлением на СМИ в Украине
- Юнкоры Красноармейска блеснули в Москве
- Под Донецком боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов18:27
- Пограничники не пропустили через КПВВ в Донецкой области груженную продуктами машину16:44
- «Богатая страна»: сепаратист Царев в Москве ошарашил заявлением об Украине15:02
- Боевики разместили танки на Луганском направлении, - СЦКК13:34
- Блокпосты «ДНР»: на Горловке и Еленовке машин не очень много, на Каргиле пеших нет13:02
- В ОРДЛО за праздники десятки членов НВФ оказались в больницах12:30
- В зоне ООС противник понес потери во время провокационных обстрелов12:22
- Бойцы ВСУ сбили на Донбассе новую модель беспилотника членов НВФ11:56
- На Луганщине откроют кардиоцентр09:43
- Блокада Приазовья: Задержек нет, но порты несут убытки09:30
- Под Донецком боевики устроили обстрел из крупнокалиберных пулеметов18:27
- Сочельник 2019: что нельзя делать накануне Рождества18:15
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- Актер Иван Бортник скончался в Москве: супруга народного артиста рассказала СМИ детали трагедии 17:56
- Путин выжидал 2 года: «всплыла правда о захвате Азовского моря»17:42
- Не перепутать и не забыть: когда колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 году17:26
- Порошенко обсудил тему освобождения узников Кремля с Эрдоганом 17:12
- В Днепропетровской области женщина за полтора часа обворовала три магазина16:59
- Пограничники не пропустили через КПВВ в Донецкой области груженную продуктами машину16:44
- Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением 16:30
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- Время выведения алкоголя из организма: когда можно садиться за руль18:15
- Как ваши личные данные могут обернуться против вас16:00
- Украинцам подсказали, как преодолеть усталость14:33
- Эта привычка может спровоцировать облысение12:30
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- В Донецке рассказали, как сбежавший в РФ Ташкент обокрал "ДНР" и "выдавил" Гиркина и Бородая
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые
- «Рассказал о наступлении». Басурин озвучил «показания» взятого в плен «бойца ВСУ»
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление
- В Донецке взорвали мост (ФОТО)
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал