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«Даже противно на это смотреть»: россияне полностью поддержали Юрия Лозу
Большинство российских пользователей поддержали заявление музыканта Юрия Лозы о том, что новогодние голубые огоньки в России были абсолютным провалом.
Как передает replyua.net со ссылкой на ura.ru, пользователи согласились с музыкантом, что на российской эстраде сейчас присутствуют только бездарности, а «Голубые огоньки» стало невозможно смотреть. Кроме того, Юрий Лоза подверг резкой критике проект «Голос» на Первом канале. Также ему не нравится, что певец Филипп Киркоров постоянно сидит в жюри на конкурсах молодых талантов. Лоза уверен, что в России началась деградация культуры, а на телевидении больше не осталось профессионалов, которые готовят различные шоу. «Что ни имя, то палата номер шесть», - заявили некоторые комментаторы.
По их мнению, выступивших на «Голубом Урганте» Little Big'а, Ивана Дорна, Данилу Поперечного, Гречку, а также Монеточку противно не только слушать, но и смотреть. По мнению многих российских пользователей, больше всего опозорились на новогодние праздники Киркоров, Ургант и Эрнст, которые опустили телевидение России ниже плинтуса.
Теги: Донбасс, россияне, новогодняя ночь
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