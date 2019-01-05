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Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением
У бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны диагностировали грыжу пищевода, ему предстоит операция.
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был госпитализирован с желудочным кровотечением. Об этом сообщает издание a24.
58-летнего футболиста госпитализировали в клинику Буэнос-Айреса. Там он проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить руководство футбольным клубом "Дорадос".
В ходе обследования у Марадоны диагностировали грыжу пищевода.
По данным издания, на следующей неделе врачи сделают экс-футболисту операцию.
Марадона за свою карьеру выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины он сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой он завоевал золото чемпионата мира.
После завершения карьеры игрока Марадона занимал пост тренера сборной Аргентины и был наставником клуба из ОАЭ.
В сентябре 2018 года он был назначен главным тренером мексиканского клуба "Дорадос".
Источник : https://gordonua
Теги: Донбасс, госпитализация, футболист
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