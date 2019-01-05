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Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением

05.01.2019 16:30
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Марадону госпитализировали с желудочным кровотечением

У бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны диагностировали грыжу пищевода, ему предстоит операция. 
 Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был госпитализирован с желудочным кровотечением. Об этом сообщает издание a24.

58-летнего футболиста госпитализировали в клинику Буэнос-Айреса. Там он проходил обследование перед поездкой в Мексику, где должен был возобновить руководство футбольным клубом "Дорадос".

В ходе обследования у Марадоны диагностировали грыжу пищевода.

По данным издания, на следующей неделе врачи сделают экс-футболисту операцию.

Марадона за свою карьеру выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины он сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой он завоевал золото чемпионата мира.

После завершения карьеры игрока Марадона занимал пост тренера сборной Аргентины и был наставником клуба из ОАЭ.

В сентябре 2018 года он был назначен главным тренером мексиканского клуба "Дорадос". 
Источник : https://gordonua 



Теги: Донбасс, госпитализация, футболист
 
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