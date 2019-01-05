Многие американцы хотят покинуть США

05.01.2019 12:08

16% американцев хотят покинуть территорию Соединенных Штатов Америки. Такие рекордные показатели были получены в результате опроса, который был проведен социологической службой Gallup, информирует replyua.net.



В распространённом сообщении отмечается, что данный показатель является наиболее высоким за все время проведения опросов. Его напрямую связывают с деятельностью Дональда Трампа, президента США. Отмечается также, что во времена правления Барака Обамы, покинуть территорию страны изъявляли желание только 10% жителей. А, когда страной руководил Джордж Буш-младший, этот показатель был равен 11%.



Также следует напомнить, что недавно средства массовой информации сообщали о стремительном бегстве представителей среднего класса из американского Нью-Йорка. Там была проведена перепись населения, результаты которой показали, что город теряет около ста жителей в день. Такое плачевное положение вещей специалисты связывают с повышением налогов, а также значительным увеличением расходов на проживание, в то время как уровень заработных плат снижается в связи с внедрением разнообразных технологий. Изменение этих показателей оказывает непосредственное влияние на представителей среднего класса, которых, согласно показателям, в городе проживает порядка 48%.