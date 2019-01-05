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Пять подростков погибли при пожаре в квест-комнате в Польше

05.01.2019 12:45
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Пять подростков погибли при пожаре в квест-комнате в Польше

Вчера в городе Кошалин (Польша) при пожаре погибли пять человек, которые проходили игровой квест в закрытой комнате, сообщает AP, передает replyua.net.

Тела погибших были обнаружены в квест-комнате под названием Escape Room, причем только после того, как пожар был полностью потушен. Жертвами огня стали пятеро 15-летних девочек. Кроме этого, с многочисленными ожогами был госпитализирован 25-летний молодой человек, которого уже опросили следователи, занимающиеся расследованием причин возгорания. 

Согласно информации вышеуказанного агентства, погибшие пришли в квест-комнату для того, чтоб отпраздновать день рождения одной из них. Согласно неподтвержденной версии следствия, девушки скончались из-за отравления угарным газом. Следует понимать, что в соответствии с правилами квест-комнат, выход их них открывается только после того, как участники игры выполнят все полагающиеся им задания. Известно также, что в момент начала пожара, девочки не успели выполнить даже половины из поставленных им заданий. Анджей Дуда, президент Польши, назвал это чрезвычайное происшествие «сокрушительной трагедией».



Теги: Польша, пожар, подростки
 
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