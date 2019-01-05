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Путин окружит Украину со всех сторон: «держитесь и боритесь», тревожный прогноз
Украине придется тяжело в том случае, если Беларусь и Россиядоговорятся о слиянии.
Подобное мнение в своем видеоблоге озвучил журналист Роман Цимбалюк
По его словам, в случае «интеграции» Украина окажется окружена со всех сторон территориями главного врага.
Цимбалюк уверен, что данный процесс негативно повлияет на ход освободительной войны на Востоке нашей страны.
«Самое главное для нас — если падете вы, то мы окажемся фактически окружены Российской Федерацией. И с точки зрения войны это не в нашу пользу. Поэтому держитесь и боритесь за свою страну», — обратился журналист к белорусам.
Помимо этого, Цимбалюк решил предостеречь и украинцев, которые наивно полагают, что РФ переключится с Украины на Беларусь и изменит свою жертву для военного вторжения. Он уверен, что агрессор вполне может себе позволить попытку завоевания обеих независимых государств.
«Если в начале может показаться, что Кремль будет отвлечен на Беларусь и нам станет на какое-то время легче, на это рассчитывать не стоит. Ведь Россия — страна большая, мощная, и когда вопросы касаются каких-то плохих делишек, сил у них хватит. Поэтому давайте будем бдительными», — обратился он к соотечественникам.
Ранее мы сообщали о том, что заигрывание с Путиным может привести к новой войне. Подобное мнение в своем видеоблоге озвучил журналист Роман Цимбалюк. По его словам, переговорный процесс между Лукашенко и Путиным относительно слияния Беларуси и РФ очень сильно напоминают события 2013 года, поэтому не стоит исключать развязывания новой войны.
«У меня ощущение дежавю. Нечто подобное уже было в конце 2013 года, когда на то время Виктор Янукович, президент Украины, не мог определиться: ему на Запад или на Восток. И приезжал на секретные переговоры к несменному лидеру России Владимиру Путину», — рассказывает журналист.
Источник : https://politeka.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, прогноз
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