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Трамп назвал себя самым успешным президентом в истории Америки
Президент США заявил, что два года его правления были самыми успешными из всех предыдущих
Американский президент Дональд Трамп считает первые два года своего правления власти самыми успешными в истории США, а себя самого – самым популярным президентом в истории республиканской партии.
"Как я уже неоднократно говорил, если демократам достанется Палата представителей или Сенат, финансовые рынки рухнут. Мы выиграли выборы в Сенат, они – в Палате. Все устаканится", – написал он в своем Twitter.
Президент продолжил, обвинив представителей Демократической партии в попытках при привлечь его к ответственности, поскольку "они знают, что не смогут победить в 2020 году.
"Слишком большой успех! Как можно привлечь к ответственности президента, который выиграл, пожалуй, величайшие выборы всех времен, не сделал ничего плохого (в том числе и сговор с Россией – в сговор вступили демократы), у которого были самые успешные первые два года правления среди остальных президентов и который является самым популярным республиканцем в истории партии с поддержкой в 93%?" – резюмировал Трамп.
Источник : https://www.segodnya
Теги: Донбасс, президент, Америка, история
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