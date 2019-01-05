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В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах
В супермаркетах Литвы цены на продукты питания довольно недешевые. Конечно, как по всей Европе, есть супермаркеты т.н. низкой цены, но их не так уж и много. Поэтому оригинальным способом власти Литвы решили усмирить рост цен в супермаркетах. Так, с 01.01.2019 супермаркеты Литвы должны публиковать свои цены на продукты питания, пишет replyua.net со ссылкой на Delfi.
Список состоит из 20 позиций, куда входят крупы, мясо, молочные продукты, масла, которые продаются в супермаркетах Maxima, Iki, Norfa, Rimi и Lidl в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе и Алитусе. Средние цены на продукты питания буду публиковаться каждую неделю, а потребитель сможет выбрать тот магазин, в котором ему цена будет более приемлемой. Это будет способствовать дополнительной конкуренции между супермаркетами.
На сегодня в супермаркетах Литвы очень сильно отличаются цены на жёлтый сыр, кисломолочную продукцию и масла. В зависимости от супермаркета, разница в цене доходит до 3 евро. К том уже, как отмечено в сообщении, вскоре литовские супермаркеты хотят обязать не только публиковать цены, но и цену производителя плюс торговую наценку супермаркета.
Теги: Донбасс, Литва, супермаркет, цены
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