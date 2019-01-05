В Норвегии из-за схода лавины без вести пропали лыжники

05.01.2019 09:00

В северной Норвегии в районе Тромс в результате схода лавины пропавшими без вести считают четыре человека. Об этом сообщает АР, передает УНН.

"Лыжники исчезли в среду, 2 января, около 15:00 по Гринвичу. Среди них была женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии. Спасатели потеряли надежду найти кого-то живыми, так как невозможно прожить почти два дня в снегу", – говорится в сообщении.

Отмечают, что поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схода лавины шириной 300 метров. Спасательным работам 3 января мешали сильный снегопад и плохая видимость.

Источник: https://www.segodnya