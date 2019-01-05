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Жуткое преступление в больнице: «Обесчестили, пока была в коме», подробности
Сенсация — женщина, 14 лет находящаяся в коме, родила мальчика
Внезапно для всех, коматозная, которая – только себе представить – 14 лет находилась в коме в больнице – родила сына. В каком состоянии роженица и малыш сейчас, врачи хранят в тайне. Случай вопиющий, говорят последние.
Полиция же начала расследование, как она говорит, «предполагаемого» изнасилования. Воспользовался ли кто-то беспомощной больной и надругался над ней, возможно – кто-то из персонала, да и вообще, каким «способом» могла забеременеть, выносить и родить малыша коматозная – неизвестно. То есть, полицией рассматриваются всевозможные версии случая.
Случай, который произошел в Аризоне, США потряс мировую общественность. Медики не констатировали подобных факто
Об этом пишет телеграм-канал 4chan.
Родные роженицы пока также не дают комментариев по поводу произошедшего.
Источник : https://politeka
Теги: Донбасс, преступление, больница
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