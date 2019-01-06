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Десантный корабль морской пехоты США идет в Черное море

06.01.2019 20:32
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Десантный корабль морской пехоты США идет в Черное море

В Черное море идет десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США.

Он в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы, сообщили в пресс-службе 6 Флота США, передает segodnya.ua.

Отметим, что на борту этого корабля можно разместить до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs или десантных катеров LCM-6s. Также на его борту есть площадка для посадки и взлетв вертолетов или конвертопланов.



Теги: США, Донбасс, Черное море, морская пехота, корабль, военно-морской флот, десант
 
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