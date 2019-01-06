Последние новости раздела
- Киевский суд отклонил иск «Оппоблока» о незаконности решения ЦИК закрыть участки в РФ17:30
- Выдвижение Зеленского в президенты: заявление Коломойского вызвало настоящий скандал в Сети14:01
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- США не готовы серьезно бороться за Украину, – политолог12:58
- В России испытали новое оружие на замену пистолету Макарова12:10
- В Стамбуле при подписании томоса засветился известный бандит по кличке "Нарик"11:48
- «Number one». В РФ выпустили духи, посвященные Путину07:59
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- На Донбассе местные боевики и россияне устроили драку: двое погибших19:40
- Жуткое преступление в больнице: «Обесчестили, пока была в коме», подробности19:10
Десантный корабль морской пехоты США идет в Черное море
06.01.2019 20:32
В Черное море идет десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США.
Он в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы, сообщили в пресс-службе 6 Флота США, передает segodnya.ua.
Отметим, что на борту этого корабля можно разместить до полутысячи морских пехотинцев. Кроме того, на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs или десантных катеров LCM-6s. Также на его борту есть площадка для посадки и взлетв вертолетов или конвертопланов.
Теги: США, Донбасс, Черное море, морская пехота, корабль, военно-морской флот, десант
Читайте также:
- В Черное море вошел десантный корабль ВМС США
- Ракетный эсминец США "Портер" вошел в акваторию Черного моря для стабилизации ситуации
- Скандал в США: опубликованы кадры корабля РФ, подкравшегося к подлодкам ВМФ — фото
- Курс - на Украину: в Чёрное море зашли американские военные корабли (ВИДЕО)
- Самолет-разведчик США 2 часа кружил над местом столкновения Украины и России на Азове - россияне возмущены
- Корабли РФ замечены у морской границы Украины
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта15:02
- "ДНР" перестала платить зарплату деньгами: платят просроченными продуктами. ВИДЕО14:35
- В Горловке последнюю шахту режут на металл13:29
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно12:31
- В Луганской области обесточены поселки из-за осложнения погодных условий11:29
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО10:51
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе10:32
- Десантный корабль морской пехоты США идет в Черное море20:32
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- В Запорожье забросали краской Мурал единства поколений защитников Украины19:31
- Зайцевой начали угрожать после нового решения суда: «Она долго не проживет»18:57
- Пограничники на одном из КПВВ в Донецкой области не пропустили в ОРДЛО дорогой монитор18:28
- Непогода в «ДНР»: Автобусы и автомобили «Скорой помощи» оказались в снежных заносах17:56
- Киевский суд отклонил иск «Оппоблока» о незаконности решения ЦИК закрыть участки в РФ17:30
- На пунктах пропуску на Донбасі померли одразу двоє літніх людей16:59
- «Зеленский - это выгодная фигура для Украины и России, и он приберет за Порошенко» - политолог16:31
- В Украине изменился алгоритм выплаты субсидий: как будут платить помощь?15:59
- Ваш камень-оберег и ангел-хранитель по Знаку Зодиака19:59
- Медики назвали напиток, провоцирующий появление прыщей22:00
- Ученые рассказали, что в будущем ждет Солнечную систему21:07
- Рождество 25 декабря и 7 января: в чем разница праздников20:28
- Самые интересные и удивительные факты об Антарктиде18:05
- «Исключите это из рациона и будете спокойными»: учёные рассказали о самых вредных продуктах13:25
- В Литве придумали как усмирить цены в супермаркетах08:45
- Врачи раскрыли, почему противовирусные препараты опасны07:30
- Стоматологи назвали продукты, провоцирующие появление кариеса22:48
- Приметы на начало года: как узнать, каким для вас будет 2019 год22:05
- "Путин оказался в ловушке на Донбассе", - эксперт Пионтковский о главном провале главы Кремля
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- В Донецке боевики срезают замки и вселяются в квартиры: среди мародеров замечен "депутат ДНР"
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- В Донецке пенсионерки резко изменили отношение к «ДНР», РФ и Путину
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди в Каргиле, в Гнутово — свободно
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе