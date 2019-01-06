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«Number one». В РФ выпустили духи, посвященные Путину
06.01.2019 07:59
В Москве в продаже появились духи — мужской аромат «Number one» и женская версия «Russian woman», на флаконах которых изображен профиль президента РФ Владимира Путина и российский герб.
Об этом сообщают российские СМИ, передает donpress.com.
При этом в Кремле сообщили, что не давали согласия на использование имени Владимира Путина в коммерческих целях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил:
«Нет, никем не одобрялось».
По словам продавца-консультанта, это лимитированный выпуск аромата. Как стало известно, мужской аромат раскрывается древесными и цитрусовыми нотами, а женский — древесными и цветочными.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, продажа, СМИ, коммерция, духи, Песков, РФ
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