Официально: Рогозина не пустили в США за поддержку фашизма и призывы отправить космонавтов США на батуте

06.01.2019 22:03

Американское космическое агентство NASA отменило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, при этом издание The Washington Post смогло выяснить реальную причину, по которой российский чиновник подвергся унизительному публичному отказу в возможности посетить территорию США.

Американская газета The Washington Post взяла эксклюзивное интервью у руководителя NASA Джима Брайденстайна, который объяснил причину отзыва своего приглашения главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину посетить США с ответным визитом - сообщает российское издание "Московский Комсомолец", передает dialog.ua.

При этом в публикации глава российской космической госкорпорации, который в 2014 году, будучи вице-премьером, был внесен в санкционный список Вашингтона, назван националистом. Более того, WP припомнила Рогозину идею батута для отправки американцев на МКС.

Джим Брайденстайн признал, что многие сенаторы США назвали приглашение Рогозина в Штаты в обход санкций «не слишком хорошей идеей». С учетом этой позиции ключевых членов сената, глава NASA был вынужден полностью отозвать свое приглашение. Газета припомнила Дмитрию Рогозину его твитт, которым он в 2014 году прокомментировал включение его в санкционный список: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — написал вице-премьер в своем микроблоге в Twitter 29 апреля 2014 года. Американское издание привело также слова американского сенатора Жанна Шахина, охарактеризовавшего Дмитрия Рогозина, как русского националиста. «Приглашение администратора Бриденштейна Дмитрию Рогозину, одному из ведущих архитекторов кремлевской кампании агрессии против соседей, подрывает наше послание и подрывает основные цели национальной безопасности США», - заявил сенатор на этой неделе. По его словам, у Рогозина «есть доказанный опыт выбора конфликта вместо сотрудничества, и это приглашение ослабляет мировую репутацию США, демонстрируя легкость, с которой российские чиновники могут обходить трансатлантические санкции». Визит Дмитрия Рогозина в США был запланирован на февраль.

Глава Роскосмоса должен был провести переговоры о судьбе Международной космической станции, выступить перед студентами одного из вузов, посетить офис международной компании ILS, осуществляющей запуски ракет «Протон» и «Рокот» производства космического центра имени Хруниечева. Ключевым совместным проектом США и России в космической сфере является программа МКС. С 2011 года, когда из эксплуатации были выведены американские шаттлы, доставка и возвращение американских, европейских, канадских и японских астронавтов осуществляется российскими кораблями «Союз», стартующими с Байконура. По мнению российских экспертов, новый виток санкционной истории в отношениях РФ и США ставит под вопрос перспективные совместные космические проекты, в том числе участие России в создании американской окололунной орбитальной станции. Примечательно, что ранее Рогозин на полном серьезе повторил версию конспирологов о якобы фейковом полете американцев на Луну и пообещал ее проверить.