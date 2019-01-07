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"Патриот" России Дмитрий Песков оказался гражданином Франции, россияне не могут в это поверить - Сеть бурлит
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вся его семья имеют, помимо российского, гражданства "загнивающего" Запада.
Двуличие Пескова вызвало острое недовольство в российском обществе, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "ЛентаНет".
Тайны семьи Пескова раскрыл влиятельный российский telegram-канал "Кремлевский безбашенник". Он уверяет, что пресс-секретарь Путина далеко не такой патриот России, как представляется.
Так, у него уже давно имеется паспорт Франции. Не отстает и его новая жена Татьяна Навка. Та оказалась гражданкой США. Обеспечил Песков гражданствами "загнивающего" Запада и всех пятерых своих детей. Общая с Навкой дочь Надежда оказалась одновременно француженкой и американкой.
Дети от предыдущего брака Ники, Елизавета, Мика и Дени вообще живут за границей и имеют гражданство Великобритании. Более того, их основной разговорный язык уже давно не российский, а английский и французский.
Что примечательно, гражданства совсем не мешают Пескову в унисон со своим начальником, узурпатором Путиным, "вешать лапшу" на уши россиянам о враждебном Западе.
Он, как и подавляющее большинство российских чиновников, предчувствует крах России и готовит себе пути к отступлению.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Франция, гражданство, Песков
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