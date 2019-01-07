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Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски
Раскрыт секрет полосатых и пятнистых кошек
До недавнего времени объяснить полосатую и пятнистую окраску как домашних, так и диких кошек не представлялось возможным, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZOO-бизнес
Но сейчас, благодаря исследователям из Университета Стэнфорда (США), которые обнаружили так называемый "ген-переключатель", вполне можно объяснить почему кошки, рыси, леопарды, тигры и прочие кошачьи бывают как полосатыми, так и пятнистыми. О результатах исследования и открытии ученых рассказывает Science Magazine.
Изучая биологический материал кошачьих, исследователи обнаружили ранее не известный науке участок в их геноме, который располагался на первой хромосоме и до сих пор был тщательно скрыт от глаза человека. Как выяснилось позже, именно этот геном-переключатель, получивший название Taqpep, и отвечает за окрас кошек.
Доказали свое открытие ученые с помощью научного эксперимента, в ходе которого исследователи тщательно изучили процесс формирования волосяных луковиц у животных. Оказалось, что на определенном этапе развития активность гена, отвечающего за черный окрас, начинает усиливаться в одних пигментных клетках и, напротив, подавляться в других. Именно поэтому, отмечают ученые, тигры становятся полосатыми, а леопарды и гепарды - пятнистыми.
Кроме того, зоологи сравнили геномы гепардов с обычными пятнами на шкуре с обладателями необычных пятен. Оказалось, что черепаховая окраска сопровождается мутациями в обеих копиях гена; если же хотя бы одна из них мутациями не затронута, у животного сохраняется обычная пятнистая окраска.
Примечательно то, что ген Taqpep в равной степени бывает активным как на тёмных, так и на светлых участках шкуры. Другой же ген, Edn3, преимущественно работает только у основания тёмных шерстинок. Чтобы понять, как эти два гена взаимодействуют, исследователи обратились к эмбриональному развитию обычной кошки. Выяснилось, что уровень белка Taqpep постоянно возрастает в плоде в течение всего срока беременности. Таким образом, Taqpep создаёт схему, рисунок, который потом будет раскрашен с помощью Edn3. Рисунок, созданный Taqpep, в течение жизни уже не меняется: у кошек с возрастом число пятен и полос не увеличивается и не уменьшается. Чего не скажешь, например, о некоторых амфибиях или рыбах.
Несмотря на очень важное открытие, исследование по изучению окраски кошачьих еще продолжается. Теперь зоологам предстоит выяснить, почему другие хищные кошки, к примеру, пумы и львы, и вовсе не имеют ни полос, ни пятен...
Теги: Донбасс, животные, кошки, ученые
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