Высшие силы спасут Землю от Нибиру: люди увидели в небе "ангела"

07.01.2019 08:33

Люди всё-таки надеются, что Высшие силы уберегут Землю от разрушения, которое принесёт Нибиру. На данях граждане России, проживающие в Махачкале, заметили в небе свечение ангела. Явление подарило всем уверенность в завтрашнем дне, пишет planetanovosti.

Фото аномалии быстро распространилось по сети. Основная часть жителей Дагестана носит мусульманскую веру, тогда как вторая половина граждан стала уверена в спасении планеты. Они заявили, что Бог не позволит разрушить Землю, сообщает портал Новости Планеты.

Люди напуганы, ведь 20 декабря им поведали, что Нибиру ускорилась и уже скоро столкнется с Землей. В социальных сетях люди начали постить фото с Нибиру.

По словам конспирологов, Планета Х существует, однако до её столкновения с Землей еще далеко. Этот год станет годом катаклизмов: наводнений, землетрясений и т.д. Скептики, стоит отметить, в это верят неохотно. Теории конспирологов, как они считают, надуманные.

Появление Ангела заставило всех поверить, что уже скоро на землю придет мир и покой. А пока споры скептиков и конспирологов будут продолжаться. К слову, первые на данный момент выигрывают, так как по сути ни одно страшное суждение касательно Нибиру не сбылось.

Источник: https://from-ua.com