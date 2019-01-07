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Высшие силы спасут Землю от Нибиру: люди увидели в небе "ангела"
Люди всё-таки надеются, что Высшие силы уберегут Землю от разрушения, которое принесёт Нибиру. На данях граждане России, проживающие в Махачкале, заметили в небе свечение ангела. Явление подарило всем уверенность в завтрашнем дне, пишет planetanovosti.
Фото аномалии быстро распространилось по сети. Основная часть жителей Дагестана носит мусульманскую веру, тогда как вторая половина граждан стала уверена в спасении планеты. Они заявили, что Бог не позволит разрушить Землю, сообщает портал Новости Планеты.
Люди напуганы, ведь 20 декабря им поведали, что Нибиру ускорилась и уже скоро столкнется с Землей. В социальных сетях люди начали постить фото с Нибиру.
По словам конспирологов, Планета Х существует, однако до её столкновения с Землей еще далеко. Этот год станет годом катаклизмов: наводнений, землетрясений и т.д. Скептики, стоит отметить, в это верят неохотно. Теории конспирологов, как они считают, надуманные.
Появление Ангела заставило всех поверить, что уже скоро на землю придет мир и покой. А пока споры скептиков и конспирологов будут продолжаться. К слову, первые на данный момент выигрывают, так как по сути ни одно страшное суждение касательно Нибиру не сбылось.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, ангел, Земля, Нибиру
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