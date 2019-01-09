В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев

09.01.2019 17:20

Сотрудники служб безопасности трех крупных аэропортов Германии - в Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте - в четверг, 10 января, планируют объявить забастовку. Об этом сообщает Associated Press.

"На фоне продолжающихся переговоров о зарплате немецкий профсоюз призывает сотрудников службы безопасности в трех немецких аэропортах провести забастовку", - говорится в сообщении. Отмечается, что однодневная забастовка, вероятно, вызовет сбои для пассажиров авиакомпаний.

В частности, забастовка затронет аэропорты в Дюссельдорфе, Кельн-Бонне и Штутгарте. "Пассажиры должны подготовиться к более длительному времени ожидания и отмене авиарейсов", - говорится в сообщении, распространенном аэропортом Дюссельдорфа.

Сотрудники, обеспечивающие безопасность в немецких аэропортах, недовольны условиями труда. В частности, они требуют повышения зарплаты. Еще один этап переговоров между работодателями и профсоюзом назначен на среду, 23 января.

Прямые рейсы из Дюссельдорфа обеспечивает компания МАУ. Рейс № 412 вылетает ежедневно около 14:15 и приземляется в Киеве в 18:00. Из Киева в Кельн в четверг нет рейсов, но есть на пятницу, 11 января - маршрут W67308 компании Wizz Air, который отправляется в 06:15 и прилетает в Германию в 08:05, после этого летит назад в столицу в Украины. Всего в четверг из аэропорта в Кельне летят с десяток рейсов с пересадками. Из Штутгарта все рейсы 10 января следуют с пересадкой, прямых в Киев нет.

Эта забастовка станет не первой для сотрудников безопасности аэропортов в Германии. Так, в понедельник, 7 января, из-за протестных акций в двух аэропортах Берлина были отменены около 50 авиарейсов. В частности, акция протеста проходила с 05:00 до 08:45 (с 06:00 до 07:45 по киевскому времени). Бастующие сотрудники аэропортов Tegel и Schenefeld покинули рабочие места. Так как страйк был объявлен заранее, авиакомпании Lufthansa, Easyjet, Ryanair и аэрофлот накануне отменили рейсы в Берлин, однако некоторые самолеты были значительно задержаны.

Источник: https://strana.ua