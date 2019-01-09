Вся РФ в недоумении: Путин открыл в Калининграде газовую "дыру" с убытками в десятки миллиардов в год

09.01.2019 20:55

Президент РФ Владимир Путин 8 января принял участие в торжественном открытии плавучего регазификационного терминала в Калининграде.

Такая "многоходовочка" будет стоит РФ десятки миллиардов убытков ежегодно. Своим мнением о новом ходе Путина в газовой войне поделился в Facebook "прозревший" российский пропагандист Эль Мюрид, передает "Диалог.UA". Во вторник, 8 января, Путин официально открыл в Калининграде регазификационного терминала. Его главная цель - прекращение транзита газа в область через территорию "недружественной" Литвы.

Примечательно, что использование новинки будет стоить бюджету РФ очень дорого - по самым позитивным прогнозам, как минимум 27 миллиардов рублей в год. Мюрид, комментируя новость, констатировал, что этот терминал и новая дыра в бюджете РФ образовались исключительно из-за бездарной политики Путина, сделавшего страны вокруг РФ своими врагами. Европейцы, что примечательно, спустя 5 лет открытой агрессии осознали всю опасность РФ и теперь делают все, чтобы не стать жертвой газового шантажа со стороны Кремля.

"Две холодных газовых войны с Украиной плюс одна горячая с ней же, вынуждают относиться к риску военной агрессии со стороны криминального российского режима вполне серьезно", - заявил блогер, заверив, что план РФ спасти свое положение на рынке Европы провален.

"Если вы хотите торговать с соседями, то для начала не нужно с ними воевать. Если вы не скрываете, что будете использовать поставки базовых товаров в качестве политического инструмента шантажа и давления - то будьте готовы к тому, что соседи предпримут все усилия, чтобы отвязаться от ваших навязчивых услуг. Что, в общем-то, и происходит", - подчеркнул Мюрид, уточнив, что на Западе у РФ из дружественных государств осталась только Беларусь.

Да и та пытается "выскочить из братских объятий" из-за "Союзного государства".

"Агрессивная и крайне неумная политика российского руководства приводит к тому, что миллиарды долларов нужно тратить на разного рода "обходные маршруты" вместо того, чтобы использовать существующие. И эти миллиарды изымаются из российской экономики. Изымаются в никуда, так как они по большому счету не создают ничего - они просто перераспределяют уже имеющееся", - пожаловался блогер, отметив, что это ставит крест на российской промышленности, которая катастрофически недополучает средства.

"Мы все платим за идиотизм и комплексы нынешнего руководства, а его провалы выдаются за достижения: развал украинской политики привел к тому, что с Украиной ведется война, тратятся чудовищные средства на обходные маршруты.

Помимо самой войны, конечно, и содержания фактически аннексированной территории. В ту же кассу и сирийская война - можно взахлеб обсуждать победы над некими неведомыми террористами, но в основе этой войны - все те же политические провалы, которые и вынудили влазить в это безнадежное по своей сути мероприятие", - пожаловался Мюрид.



Источник: www.dialog.ua