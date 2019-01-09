Жуткие морозы: пастор предсказал апокалиптические погодные события

09.01.2019 09:00

По словам проповедника Пола Бэгли, с Востока скоро придут рекордные морозы, которые окажутся предвестниками второго пришествия Иисуса. Непогода придет на территорию Соединенных Штатов и Европы. Она станет причиной возникновения полярного вихря – области пониженного давления с ледяным полярным воздухом. Нечто подобное уже наблюдалось в 2014 году. Об этом сообщает портал "Новости Планеты".

Именно из-за полярного вихря на некоторых территориях температура воздуха упадет до -30°С. Вместе с морозами будут наблюдаться и снегопады, которые повредят некоторые инфраструктуры.

Пол Бэгли отмечает, что подтверждений его словам достаточно в священных писаниях. Кроме того, о снежных бурях начали говорить и синоптики. Первыми пострадают жители Великобритании: на них стихия обрушится уже в этом месяце.

О страшных морозах написано в Библии. Они окажутся якобы настолько сильными, что людям придется буквально выживать. Властям потребуется предпринимать серьезные меры по стабилизации обстановки.

Снегопады – это одно из 19-ти предсказаний, касающихся пришествия Иисуса. Однако, несмотря на различные писания, слова проповедника – это всего лишь домыслы, которые не имеют ничего общего с выводами ученых.

Источник: https://from-ua.com